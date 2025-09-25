weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Landgericht: Angeklagter aus Köthen verlässt einfach die Verhandlung

Landgericht Angeklagter aus Köthen verlässt einfach die Verhandlung

Der Prozess soll ohne ihn fortgesetzt werden.

Von Thomas Steinberg 25.09.2025, 08:00
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt Jonas Lohrmann

Dessau/Köthen/MZ. - Zwei Stunden nach Prozessbeginn stand der Angeklagte auf, verkündete, er werde jetzt gehen – und tat das auch. Unbeeindruckt vom Hinweis des Richters, dass auch ohne ihn weiterverhandelt werden könne, verließ er den Saal. Beim Verlassen des Saals beantragte er noch, die Befangenheit mehrerer Verfahrensbeteiligter festzustellen – gegen wen genau sich der Vorwurf richtete, blieb jedoch unklar.