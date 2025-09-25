Der Prozess soll ohne ihn fortgesetzt werden.

Dessau/Köthen/MZ. - Zwei Stunden nach Prozessbeginn stand der Angeklagte auf, verkündete, er werde jetzt gehen – und tat das auch. Unbeeindruckt vom Hinweis des Richters, dass auch ohne ihn weiterverhandelt werden könne, verließ er den Saal. Beim Verlassen des Saals beantragte er noch, die Befangenheit mehrerer Verfahrensbeteiligter festzustellen – gegen wen genau sich der Vorwurf richtete, blieb jedoch unklar.