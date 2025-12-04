weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Bauarbeiten auf der K 2092: „Alles hat wunderbar funktioniert“: Kreisstraße im Osternienburger Land für 390.000 Euro saniert

Die K 2092 zwischen Micheln und Klietzen wurde saniert und nun offiziell wieder für den Verkehr freigegeben. Im kommenden Jahr soll sich auch innerorts etwas auf der Straße tun.

Von Ria Michel 04.12.2025, 11:00
Anwesend bei der offiziellen Freigabe waren Ortsbürgermeister Manfred Hildebrandt, Sachbearbeiterin Maria Seidel, Christine Döring und Andreas Rösler vom Landkreis, Bürgermeister Torsten Lorenz und Bauleiter Falk Solero (v.l.n.r.).
Anwesend bei der offiziellen Freigabe waren Ortsbürgermeister Manfred Hildebrandt, Sachbearbeiterin Maria Seidel, Christine Döring und Andreas Rösler vom Landkreis, Bürgermeister Torsten Lorenz und Bauleiter Falk Solero (v.l.n.r.). Ria Michel

Micheln/MZ. - „Alles hat wunderbar funktioniert, das Wetter hat mitgespielt und es gab keine Überraschungen“, blickt Bauleiter Falk Solero zufrieden auf die Arbeiten an der K 2092 zwischen Micheln und Klietzen zurück. Die Kreisstraße im Osternienburger Land war bereits wenige Wochen nach den Herbstferien wieder befahrbar und wurde am gestrigen Mittwoch nun offiziell für den Verkehr freigegeben. Der Landkreis plant nun bereits die nächsten Bauarbeiten.