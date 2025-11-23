In der Turnhalle am Berliner Hof in Aken gibt es dank eines Sponsors nun Kletterstangen, Reck und Barren. Die Freude ist groß. Wie es zu der Hilfe kam.

Sportlehrerin Heike Plötz sichert Lucia aus der 2. Klasse der Grundschule „Werner Nolopp“ am Barren in der Turnhalle Berliner Hof in Aken.

Aken/MZ. - Ella, Nora und Lucia waren die ersten Schülerinnen, die die neuen Kletterstangen bewältigt haben – wobei Ella im ersten Durchgang am schnellsten ganz oben angekommen war. Drei neue Sportgeräte – drei Kletterstangen, ein im Hallenboden verankertes und demontierbares Reck sowie ein Barren – sind am Dienstagnachmittag in der Turnhalle Berliner Hof in Aken an die Schüler übergeben worden.