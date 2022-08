Aken zeigt sich zum Stadtfest 2022 endlich wieder in Feierlaune

Vier Tage lang wurde an der Elbe zünftig gefeiert. Das Programm war abwechslungsreich und lockte tausende Gäste aus Nah und Fern an. Der große Festumzug durch die Stadt durfte natürlich nicht fehlen.

Aken/MZ - Vier Tage lang hat die Stadt Aken ihr großes Fest gefeiert und viele Gäste begrüßen können, die vielleicht nicht zum letzten Mal an der Elbe zu Gast waren. Die Organisatoren haben ein riesiges Programm zusammengestellt, das einen tollen Zuspruch gefunden hat. Auch die Mischung zwischen Musik, Spiel, Ausstellung und Tradition hat gestimmt.

An zahlreichen Plätzen in und am Rande der Stadt wurde etwas geboten. Extra für das Stadtfest fuhr ein historischer Eisenbahnwagen zwischen Aken und Köthen, um auch interessierte Besucher aus der Region zur Party zu bringen. Auf den Bühnen wurde gerockt und gefeiert, was das Zeug hält. Auch hier sind keine Mühen gescheut worden. Sei das die große Show von Radion Brocken gewesen oder der Auftritt der früheren DDR-Kultband Karussell.

Fassbieranstich beim Akener Stadtfest 2022 durch Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn (Foto: Ute Nicklisch)

Nach den coronabedingten Ausfällen oder Ersatzvarianten der letzten Jahre hat Aken gezeigt, dass es immer noch Großes auf die Beine stellen kann. Einen würdigen Abschluss fand das mittlerweile 26. Stadtfest mit dem großen Festumzug am Sonntag und der Lasershow am Abend. Ganz sicher werden sich viele Gäste bereits jetzt jenes Wochenende im August im Kalender anstreichen, an dem sie im nächsten Jahr wieder in die sympathische Kleinstadt an der Elbe kommen wollen. Aken hat sich das verdient.