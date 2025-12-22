Für rund 380.000 Euro wurden nun endgültig alle Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 im Schrebergartenweg beseitigt. Noch zwei Aufgaben warten 2026.

Akens Baubereichsleiter Tom Förster, Andreas Creutzig von der Abteilung Tiefbau, Bauplaner Tobias Neswadba, KTSB-Bauleiter Sven Mehl und Stadtratsvorsitzender Lothar Seibt (v.l.) geben die Straße frei.

Aken/MZ. - Zwölf Jahre liegt das verheerende Jahrhundert-Hochwasser der Elbe bereits zurück. Und noch immer sind nicht alle Schäden von damals beseitigt. Doch eins steht fest: In Aken haben die Verantwortlichen das alles mit Bedacht, der nötigen Ruhe, guter Koordination und unter Ausnutzung nahezu aller Möglichkeiten der finanziellen Förderung getan. „Endlich haben wir auch den Abschluss im Schrebergartenweg geschafft. Noch zwei Projekte werden wir im nächsten Jahr fertigstellen. Dann sind wir durch“, erklärte Baubereichsleiter Tom Förster jetzt bei der offiziellen Straßenfreigabe des Schrebergartenweges.