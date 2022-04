Abgebrannte Sitzbank des Bahnhofs in Köthen wird nachgebaut

In einer Werkstatt entsteht ein detailgetreues Abbild der mehr als 100 Jahre alten Sitzbank, die auf dem Bahnhof in Köthen angezündet wurde.

Seit vier Jahren bringt Ahmad Alsehek Ali sein handwerkliches Geschick in der Werkstatt ein. Hier arbeitet er an einem Schmuckelement für die Bank.

Köthen/MZ - Fasziniert deutet Georg Heeg auf die abblätternden Farbschichten. „Die Leute können sich nur an das dunkle Braun erinnern“, merkt der Unternehmer an. „Aber wenn man genau hinsieht, erkennt man grüne Farbschichten und hellere Brauntöne.“ An einem Schuppen in seinem Garten lehnt eine Holzwand. Auf der einen Seite noch einigermaßen intakt, abgesehen davon, dass hier und da Farbe abblättert. Auf der anderen Seite deutlich mitgenommen. Die obere Schicht des Holzes ist verkohlt.