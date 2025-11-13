Freiwillige Feuerwehren in Anhalt-Bitterfeld 90 Prozent in zwölf Minuten: Wie es laut einer Analyse um die Feuerwehren im Südlichen Anhalt bestellt ist
Zur Lage der Freiwilligen Feuerwehren zwischen Quellendorf und Gröbzig gibt es eine neue Analyse. Die sieht einige Verbesserungen, aber auch Probleme. Die Zusammenlegung von Wehren ist Thema - um welche Dörfer geht es?
13.11.2025, 10:48
Südliches Anhalt/MZ. - Man stelle sich vor: Es brennt, aber keiner kommt zum Löschen. Die Minuten vergehen, der Schaden wird immer größer, aber Martinshörner sind nicht zu hören.