Nach jenen Am Dreick und in der Weberstraße ist das die dritte Poststation in Aken.

Aken/MZ. - In Aken ist am Montag eine der neuesten Stationen der Deutschen Post in Betrieb genommen worden. Sie steht in der Straße des Friedens 5d (am Penny-Markt) und verfügt über einen integrierten Briefkasten, 70 Fächer für Päckchen und Pakete sowie ein Bedienfeld für den Verkauf von Brief- und Paketmarken.