Artur und Annemarie Krüger aus Gröbzig feiern Eiserne Hochzeit. Besonders stolz sind sie auf die Großfamilie, für die sie den Grundstein legten. Wie bei einer Busfahrt 1958 alles anfing.

Gröbzig/MZ. - Eigentlich hätte die Reporterin Artur Krüger gar nicht darum bitten müssen, für das Foto seine Annemarie in den Arm zu nehmen. „Ich bin immer gerne bei meiner Frau“, sagt der 86-Jährige und gibt seiner besseren Hälfte einen Kuss.