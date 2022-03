6.000 Euro Schaden: Autofahrer demoliert Umzäunung bei Prosigk und flüchtet

Prosigk/MZ - Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug die Umzäunung einer Pumpstation bei Prosigk beschädigt und erheblichen Schaden angericht. Danach flüchtete der Unfallverursacher.

Nach weiteren Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld war das unfallbeteiligte Fahrzeug auf der K 2076 aus Richtung Cosa kommend in Richtung B 183 unterwegs und beabsichtigte, an der Bundesstraße nach links in Richtung Gnetsch abzubiegen. Aus bislang unbekannten Gründen setzte das Fahrzeug im Kreuzungsbereich zurück und kollidierte dabei mit der Umfriedung.

Die Instandsetzungskosten belaufen sich nach ersten Schätzungen auf etwa 6.000 Euro. Der Unfall muss sich zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, ereignet haben.