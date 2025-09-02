weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Medizin in der Stadt Südliches Anhalt: 50 Jahre für Gröbzig da: Arzthelferin Richarda Buhle feiert ein ganz besonderes Jubiläum

Der 1. September war ein besonderer Tag für Richarda Buhle. Seit 50 Jahren arbeitet die Krankenschwester als Arzthelferin an der Fuhne.

Von Doreen Hoyer Aktualisiert: 02.09.2025, 17:44
Richarda Buhle vor der Arztpraxis Petri, in der sie auch mit 72 Jahren noch arbeitet
Richarda Buhle vor der Arztpraxis Petri, in der sie auch mit 72 Jahren noch arbeitet (Foto: Ute Nicklisch)

Gröbzig/MZ. - „Wenn man so lange auf einer Stelle arbeitet wie ich, hat man am Ende schon das Gefühl, dass die Leute einen gern haben.“ Ein schöneres Fazit nach 50 Berufsjahren kann man kaum ziehen. Richarda Buhle aus Gröbzig kommt genau genommen sogar auf über 50 Berufsjahre.