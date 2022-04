37-Jähriger versucht Leergut aus Köthener Kleingarten zu stehlen - und wird erwischt

Köthen/MZ - Der Pächter eines Gartengrundstücks in einer Sparte in der Akazienstraße in Köthen bemerkte am Montag gegen 10 Uhr einen ungebetenen Gast auf seinem Gelände. Ein 37-Jähriger hatte sich offenbar über die unverschlossene Gartentür Zugang verschafft und sich auf dem Grundstück umgesehen.

Als er die Parzelle mit zwei Beuteln voller Leergut wieder verlassen wollte, wurde der 33 Jahre alte Pächter auf ihn aufmerksam und rief die Polizei. „Der vermeintliche Dieb ist kein Unbekannter. Er trat bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Straftaten in Erscheinung“, heißt es aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld.