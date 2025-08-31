Kleine Kicker starten durch 17 Kinder und ein 17:0 im ersten Spiel: Wie in Wulfen eine neue Nachwuchsmannschaft gegründet wurde
Zwei junge Männer haben eine neue Fußballmannschaft mit Kindern aus Wulfen und den umliegenden Ortschaften gebildet. Dafür bekommen sie viel Zuspruch und auch Unterstützung.
Wulfen/MZ. - „Das macht soviel Spaß“, schwärmt der Trainer. „Die Knirpse sind emsig und hauen manchmal ganz schöne Sprüche raus“, erzählt Christian Hühne mit leuchtenden Augen. Gemeint ist die regelmäßige Arbeit mit den jungen Kickern der Wulfener Sportgemeinschaft.