weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Kleine Kicker starten durch: 17 Kinder und ein 17:0 im ersten Spiel: Wie in Wulfen eine neue Nachwuchsmannschaft gegründet wurde

Kleine Kicker starten durch 17 Kinder und ein 17:0 im ersten Spiel: Wie in Wulfen eine neue Nachwuchsmannschaft gegründet wurde

Zwei junge Männer haben eine neue Fußballmannschaft mit Kindern aus Wulfen und den umliegenden Ortschaften gebildet. Dafür bekommen sie viel Zuspruch und auch Unterstützung.

Von Ute Nicklisch 31.08.2025, 09:00
Teambesprechung mit den beiden Trainern Christian Hühne (hinten links) und Oliver Sommer (hinten rechts).
Teambesprechung mit den beiden Trainern Christian Hühne (hinten links) und Oliver Sommer (hinten rechts). Fotos: Ute Nicklisch

Wulfen/MZ. - „Das macht soviel Spaß“, schwärmt der Trainer. „Die Knirpse sind emsig und hauen manchmal ganz schöne Sprüche raus“, erzählt Christian Hühne mit leuchtenden Augen. Gemeint ist die regelmäßige Arbeit mit den jungen Kickern der Wulfener Sportgemeinschaft.