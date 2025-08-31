Erneute Stellenausschreibung

Bewerberverfahren bei Stadtverwaltung Dessau-Roßlau in der Kritik: Kandidaten für Jugendbeauftragten springen ab

Erneut hat die Stadt Dessau-Roßlau die Stelle des Kinder- und Jugendbeauftragten ausgeschrieben, obwohl es bei der ersten, im Februar gestarteten Ausschreibungsrunde genügend Bewerber gab. Woran alles gescheitert ist.