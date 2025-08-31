Zum 25. Jahrestag würdigen Politik, Verwaltung und Unterstützer die Arbeit der Bitterfelder Tafel. Ohne enge Zusammenarbeit mit dem Jobcenter wäre eine Fortführung kaum möglich. Türen stehen am Montag, 1. September, offen.

Fast 1.000 registrierte Kunden - Bitterfelder Tafel stößt nach 25 Jahren an ihre Grenzen

Alltag bei der Bitterfelder Tafel: Menschen holen ihre Lebensmittel ab – wie seit einem Vierteljahrhundert.

Bitterfeld/MZ. - Seit 2000 versorgt die Bitterfelder Tafel Bedürftige aus der Region mit Lebensmitteln. Am kommenden Montag, 1. September, lädt der Awo-Kreisverband Bitterfeld von 11 bis 13 Uhr zu einer Jubiläumsfeier in die Einrichtung in der Jeßnitzer Straße 6 ein. Zugleich öffnet die Tafel ihre Türen für interessierte Besucherinnen und Besucher, die einen Blick hinter die Kulissen werfen können.