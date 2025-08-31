Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat im Juli die zahnärztliche Untersuchungskampagne für das Schuljahr 2024/25 abgeschlossen.

11.604 Kinder wurden untersucht - Zahngesundheit bei kleinen Kindern hat sich leicht verbessert

Köthen/MZ. - Der Jugendzahnärztliche Dienst des Fachbereiches Verbraucherschutz, Gesundheit und Veterinärwesen erhält durch die regelmäßigen Reihenuntersuchungen in Kindertagesstätten sowie Schulen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wichtige Einblicke in die Entwicklung der Zahngesundheit.