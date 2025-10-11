Theaterprojekt Polyformers in Seyda Zwischen Likes und rechter Ideologie: Theaterstück warnt vor Online-Radikalisierung
In seinem vierten in der Seydaer Pfarrscheune aufgeführten Stück nimmt sich das Theaterprojekt Polyformers aus Berlin rechte Jugendbewegungen vor. Was da passiert.
11.10.2025, 14:00
Seyda/MZ. - Wer das Stück „Radikal jung“ des Theaterprojektes Polyformers besucht, wird automatisch zum Follower. Also zu jemandem, der jemandem virtuell folgt, der in sozialen Medien, YouTube, Instagram oder Tiktok etwa, Inhalte präsentiert. Die Besucher des Stückes sollen sich an diesem Donnerstagabend gleich am Anfang für einen Kanal entscheiden.