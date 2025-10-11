In seinem vierten in der Seydaer Pfarrscheune aufgeführten Stück nimmt sich das Theaterprojekt Polyformers aus Berlin rechte Jugendbewegungen vor. Was da passiert.

In einem Rapsong zeigen die Schauspieler in ihren Rollen als rechte Influencer, worauf es ihnen ankommt: andere zu jagen.

Seyda/MZ. - Wer das Stück „Radikal jung“ des Theaterprojektes Polyformers besucht, wird automatisch zum Follower. Also zu jemandem, der jemandem virtuell folgt, der in sozialen Medien, YouTube, Instagram oder Tiktok etwa, Inhalte präsentiert. Die Besucher des Stückes sollen sich an diesem Donnerstagabend gleich am Anfang für einen Kanal entscheiden.