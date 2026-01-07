Bei zwei Unfällen am Montagvormittag wurden in Jessen und Zahna mehrere Menschen leicht verletzt, der Sachschaden ist erheblich.

Jessen/MZ. - Bei zwei Verkehrsunfällen am Montag sind mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen gegen 10.45 Uhr in Jessen in der Rehainer Straße ein Toyota und ein Renault zusammen. Der 64-jährige Renault-Fahrer übersah dabei den abbiegenden 59-jährigen Toyota-Fahrer. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Leichte Verletzungen und 10.000 Euro Schaden nach Unfall in Zahna

Bereits kurz zuvor, gegen 10.30 Uhr, war es in Zahna in der Jessener Straße ebenfalls zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei fuhr laut Polizei eine 50-jährige Hyundai-Fahrerin auf den Ford einer 60-Jährigen auf, die nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Die Hyundai-Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.