Zaun bleibt in Mühlanger an Ort und Stelle - Ortschaftsräte und Bürgermeister sind einer Meinung

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zahna-Elster/MZ. - Der Zaun bleibt! Daran ändert auch der Brief von Ortschaftsratsmitglied Holger Lehmann nichts, der den Zustand des Parks in Mühlanger kritisiert und in seinem Schreiben der Stadtverwaltung Zahna-Elster explizit Lösungsvorschläge zu verschiedenen (aus seiner Sicht) Schwerpunkten unterbreitet. Zankapfel Nummer eins ist der erwähnte etwa 30 Meter lange Stabgitterzaun vor dem Nebengebäude der Kita „Kinderland“.