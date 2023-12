Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zahna-Elster/MZ. - Insgesamt 44-mal wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Zahna im zurückliegenden Jahr alarmiert. Dabei nehmen die technischen Hilfeleistungen rund drei Viertel des Einsatzaufkommens ein. Dieses Fazit zieht Zahnas Wehrleiter Matthias Schneider am Freitagabend in der Jahreshauptversammlung der Lösch- und Hilfetruppe. Unmittelbar am Vortag kam der zunächst letzte Einsatz dazu: In Bahnhofsnähe hatte eine illegal betriebene Feuerstelle so viel Rauch freigesetzt, dass ein Bahnreisender die Feuerwehr alarmierte (die MZ berichtete). Ein Löscheinsatz war da nicht notwendig.