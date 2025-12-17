Uwe Dietrich ist seit mehr als 35 Jahren Wirt des Zahnaer Speiselokals „Zum Alten Eisenbahner“. Wie er seine Frau Steffi kennengelernt hat und warum beide zum Jahresende nicht aufhören.

Zwischen Steffi und Uwe Dietrich steht „Paul“ als Maskottchen des Speiselokals „Zum Alten Eisenbahner“ in Zahna.

Zahna/MZ. - Die Entscheidung, als Gastronom zum Jahresende die Reißleine zu ziehen, hat Uwe Dietrich verschoben. „Ich kann die Rentner nicht im Stich lassen“, lautet seine Begründung, denn der Großteil seiner Kunden sei auf seinen Außer-Haus-Service angewiesen. „Das sind täglich 90 Essen“, betont der Gastwirt, der zum 1. März 1990 die damalige Bahnhofsgaststätte in Zahna übernommen hat.