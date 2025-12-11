Der Heimatverein und die Feuerwehr in Listerfehrda setzen einen Weihnachtsmarkt um, der auch ein buntes Kulturprogramm liefert.

Listerfehrda/MZ. - Es sei der erste Versuch eines Weihnachtsmarkts in dieser Größenordnung gewesen, berichtet Anna Kase vom Heimatverein Listerfehrda im Nachgang. Weil es im Ort so eine tolle Gemeinschaft gebe, haben sich die Mitglieder des Heimatvereins in diesem Jahr gedacht: Wir probieren einen großen Weihnachtsmarkt aus! Wenngleich im Vorfeld Verunsicherung herrschte, wie er überhaupt angenommen werde.