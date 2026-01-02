weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Wolf in Jessen: Raubtier-Sichtung beunruhigt Bevölkerung

Wolf in Gerbisbach Junger Wolf in Jessen: Sichtungen auf Grundstücken sorgen für Aufsehen

In der Region Jessen strolcht ein junges Raubtier herum. Er zeigt wenig Scheu, bewohnte Grundstücke zu erkunden. Experten beraten über Schutzmaßnahmen.

Von Klaus Adam Aktualisiert: 02.01.2026, 10:12
Zweimal pro Tag kontrolliert Hans-Jürgen Wolf die Lebendfalle.
Zweimal pro Tag kontrolliert Hans-Jürgen Wolf die Lebendfalle. (Foto: Klaus Adam)

Gerbisbach/MZ. - Ein junger Wolf streunt dieser Tage durchs Jessener Land. An mehreren Orten ist er seitdem entdeckt worden. Als er das Areal der Hundeschule von Hans-Jürgen Wolf in Gerbisbach erkundete, fiel er auf. Weil ihn die dort untergebrachten Hunde natürlich lauthals verbellten. Der Betreiber der Hundeschule und -pension sah nach dem Rechten und fand sich plötzlich dem jungen Raubtier Auge in Auge gegenüber.