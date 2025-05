Annaburg/MZ. - Das Sprichwort stimmt wohl auch hier: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Die Sitztanzgruppe eröffnete den Tag der offenen Tür in der Tagespflege in Annaburg am Sonnabend zwichen den Feiertagen. „Eine Stunde Sitztanz, das hört sich ganz nett an. Es ist aber tatsächlich recht anstrengend“, bekundet anschließend Sandy Parthu, die Leiterin der Tagespflege des DRK im Bereich Jessen. Sie hat, zwar nicht an diesem Tag, aber doch schon mitgemacht in der Sitztanzrunde, erzählt sie. Als Familienbrunch ist dann der folgende Tag der offenen Tür angelegt.

