DRK-Tagespflege Annaburg feiert fünfjähriges Bestehen. Was Vorstandsvorsitzender Karsten Pfannkuch in seiner kurzen Rede herausstreicht und warum plötzlich Tränen kullern.

Annaburg/MZ. - Vor dem ersten Glas Sekt kullern bereits viele Tränen. Doreen Perschke bedankt sich zusammen mit ihrer Mutter Dora Schwarz für die tolle Arbeit des DRK-Teams in der Tagespflege Annaburg und löst mit der kurzen Ansprache Emotionen pur aus. „Ich bin so glücklich, dass meine 89-jährige Mutti hier so toll umsorgt wird und ich arbeiten gehen kann“, sagt die stellvertretende DRK-Leiterin für den Bereich Jessen im Rahmen der Feierstunde zum fünfjährigen Bestehen der Tagespflege im Amtshaus.