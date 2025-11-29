weather wolkig
Deutschland
  4. Streit um rechtswidrige Schweinemastanlage in Jessen: Wochenlange Funkstille: Stadträtin kritisiert Untätigkeit im Fall Gerbisbach

Jessener Stadträtin zeigt sich enttäuscht von bisheriger Untätigkeit im kommunalen Gremium die Schweinemastanlage betreffend. Worum es dabei konkret geht.

Von Klaus Adam 29.11.2025, 09:00
Die Schweinemastanlage Gerbisbach
Die Schweinemastanlage Gerbisbach (Foto: Frank Grommisch)

Jessen/MZ. - Ob an den Stadtratsvorsitzenden oder die Verwaltung seitens der Stadträte Anfragen bezüglich der Schweinemastanlage Gerbisbach herangetragen wurden, wollte Gabriele Wolf (Fraktion WFH/FDP/Wegener) in der jüngsten Ratsrunde wissen.