Jessener Stadträtin zeigt sich enttäuscht von bisheriger Untätigkeit im kommunalen Gremium die Schweinemastanlage betreffend. Worum es dabei konkret geht.

Jessen/MZ. - Ob an den Stadtratsvorsitzenden oder die Verwaltung seitens der Stadträte Anfragen bezüglich der Schweinemastanlage Gerbisbach herangetragen wurden, wollte Gabriele Wolf (Fraktion WFH/FDP/Wegener) in der jüngsten Ratsrunde wissen.