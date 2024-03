Jessen/MZ. - Lang ist die – bisherige – Liste derer, die in diesen Tagen ein Osterfeuer planen. Die Freunde des Plauschens am Feuerchen haben die Wahl zwischen Gründonnerstag und Ostersonnabend. Die angekündigten Feuer sind unterschiedlich groß, wie die Feiern selbst auch. 1 Axien: Am Gründonnerstag, 28. März, wird zum Osterfeuer in Axien eingeladen. Die Feuerwehrleute aus Axien und Gehmen organisieren die Veranstaltung, die um 18 Uhr auf dem Festgelände in Axien beginnen soll. Speisen und Getränke werden im Angebot sein. Dort kann auch in das lange Osterwochenende getanzt werden. DJ Jensen kümmert sich um die dafür geeignete Musik. Eine Überraschung ist in Aussicht gestellt. 2 Listerfehrda: Die Freiwillige Feuerwehr Listerfehrda und der örtliche Heimatverein laden am Gründonnerstag, 28. März, um 19 Uhr zum Osterfeuer auf den Sportplatz ein. „Wir freuen uns auf euch und einen schönen Abend“, heißt es in der Ankündigung. Für die Verpflegung sorgen Petra und Heiko Klausa vom gleichnamigen Partyservice. Einwohner hatten ab 22. März die Möglichkeit, naturbelassenes Holz an der markierten Feuerstelle abzulegen.

3 Mark Zwuschen: Zu Ostern soll es rund um die Dorfpyramide und im früheren Gutspark wieder rund gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn drehen wird sich die bereits vor Tagen österlich geschmückte Pyramide. Es gibt Eierkuchen, die in aller Regel auch rund sind. Und natürlich sind auch die Kleinen wieder eingeladen, ihre Runden im Park zu drehen, um die runden, na gut, ovalen Leckereien zu suchen, die die Mitglieder des veranstaltenden Landimpuls-Vereins versteckt haben. Veranstaltungstag ist der Ostersonnabend, 30. März, Und es geht um 14.30 Uhr los. Angeheizt wird auch die – runde – Feuerschale.

Rückblick: Vor einem Jahr gab es in Annaburg das größte Osterfeuer in ganz Mitteldeutschland. Die Annaburger hatten sich um das Ausrichten durch den MDR beworben und gewannen. (Foto: Gückel)

4 Bethau: Die Freiwillige Feuerwehr von Bethau lädt Einwohner und Gäste am Ostersamstag, 30. März, an die Bienenhütte beim Sportplatz. Ab 16.30 Uhr wird das Osterfeuer entzündet. Für das leibliche Wohl wird gesorgt und die kleinen Gäste dürfen sich auf einen Überraschungsgast nur für sie freuen. Der Osterhase hat sich für eine Stippvisite angekündigt und will nicht mit leeren Pfoten kommen. Allerdings müssen Geschenke von den Kindern gefunden werden. 5 Annaburg: Das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Annaburg wird am Ostersonnabend an der Turnhalle am Kellerberg (in Nachbarschaft der Sekundarschule) lodern. Ab 17 Uhr soll es den Gästen Wärme spenden. „Leckeres Essen und schmackhafte Getränke“ sind angekündigt. Eine kleine Osterüberraschung soll es ebenfalls geben, hat der Feuerwehrverein als Organisator angekündigt. 6 Schweinitz: Das Holz ist bereits da für das große Lagerfeuer, das am Sonnabend auf dem Schulfestplatz in Schweinitz angezündet werden soll. Die Feuerwehr kümmert sich wiederum um das Osterfeuer und hofft auf zahlreiche Gäste. Los geht es am Sonnabendnachmittag um 17 Uhr. Die Versorgung ist gesichert, ebenso Angebote für Kinder. Eine Hüpfburg wird aufgebaut sein und ein Schminkstand für Mädchen und Jungen kann genutzt werden. 7 Grabo: Ein Laternenumzug zum Osterfeuer in Grabo ist für Sonnabend, 30. März, angekündigt. Die Teilnehmer, Kinder und Erwachsene, starten um 18 Uhr am Denkmal an der Kreuzung Graboer Dorfstraße/Battiner Straße. Von dort geht es zum Festplatz. Das Osterfeuer wird 19 Uhr Wärme spenden. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Graboer Heimatverein hat außerdem verraten, dass auch der Osterhase dort anwesend sein soll. 8 Stadtgebiet Jessen: In mehreren kleineren Ortsteilen sind ebenfalls Treffen an Osterfeuern angekündigt, in Kleinkorga am Gründonnerstag ab 18 Uhr an der Kegelbahn; am Samstag in Düßnitz ab 19 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus; ab 15.30 Uhr am Ostersonnabend in Arnsdorf hinter dem Dorfgemeinschaftshaus; in Klossa am Ostersonnabend ab 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus.

9 Zahna-Elster: Auch in Zahna-Elster sollen die beiden Abende durch Osterfeuer erleuchtet werden. Der Jugendclub in Zahna möchte am Gründonnerstag auf seinem Hof von 17 bis 21 Uhr Groß und Klein am Osterfeuer begrüßen. Auch in Gadegast wird der Donnerstag favorisiert. In Zallmsdorf lädt der Feuerwehr- und Heimatverein LeZaRa am Ostersonnabend auf den Festplatz in der Ortschaft ein. Ebenfalls am Sonnabend möchte der Angelsportverein Zahna am Tannenteich in Zahna gern viele Gäste begrüßen. Auch in Rahnsdorf wird am Sonnabend ein Osterfeuer entzündet. Hier lädt der Dorf- und Feuerwehrverein Rahnsdorf auf den Festplatz in der Ortschaft ein. Auch die Kameraden in Mühlanger haben sich für den Ostersonnabend entschieden. Der Förderverein Feuerwehr Mühlanger und Gallin lädt ans Osterfeuer an der Freiwilligen Feuerwehr Mühlanger ein. Mit Unterstützung aus Zahna veranstalten die Freiwillige Feuerwehr Bülzig und der Verein Aktives Bülzig ebenfalls am Sonnabend ein Osterfeuer. Um 17 Uhr geht es auf dem Festplatz am Platz der Jugend in Bülzig los.