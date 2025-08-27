Heimatverein Glücksburger Heide WM-Vorbereitung in Leipa: Schlittenhunde-Rennen mit internationalem Flair
International Traildogs Federation und Schlittenhunde-Sportverein Sachsen starten zweite Race-Serie im Jessener Ortsteil. Wie die Idee enstanden ist, die Veranstaltung weiter aufzuwerten.
Leipa/MZ. - Für Detlef Polzenhagen ist es das große Finale. Nach den Vorbereitungsrennen in Leipa auf die Schlittenhunde-WM im tschechischen Pardubice übergibt der 72-Jährige den Staffelstab als Mitorganisator an Stefan Krumbholz. „Wir als Heimatverein Glücksburger Heide unterstützen die International Traildogs Federation (ITF) und den Schlittenhunde-Sportverein Sachsen (SSVS) bei der Durchführung der Veranstaltung“, erklärt Polzenhagen, der zum Ende des Jahres auch seinen Posten als Vereinsvorsitzender abgibt. „Das ist amtlich, ich trete nicht wieder an.“