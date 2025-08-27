International Traildogs Federation und Schlittenhunde-Sportverein Sachsen starten zweite Race-Serie im Jessener Ortsteil. Wie die Idee enstanden ist, die Veranstaltung weiter aufzuwerten.

Kaum hat Marcel Kreuzig die Hunde am Start losgelassen, schon jagt sein Sohn Justin mit den acht Hounds davon.

Leipa/MZ. - Für Detlef Polzenhagen ist es das große Finale. Nach den Vorbereitungsrennen in Leipa auf die Schlittenhunde-WM im tschechischen Pardubice übergibt der 72-Jährige den Staffelstab als Mitorganisator an Stefan Krumbholz. „Wir als Heimatverein Glücksburger Heide unterstützen die International Traildogs Federation (ITF) und den Schlittenhunde-Sportverein Sachsen (SSVS) bei der Durchführung der Veranstaltung“, erklärt Polzenhagen, der zum Ende des Jahres auch seinen Posten als Vereinsvorsitzender abgibt. „Das ist amtlich, ich trete nicht wieder an.“