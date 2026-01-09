EIL
Wintertief Elli bringt Schneechaos Wintertief „Elli“ sorgt für Schneefall und Großeinsatz im Jessener Land
Vorausgesagtes Wintertief mit lange Zeit ungewohnten Schneemengen hält die Region in Atem. Auch wenn das Chaos weitgehend ausbleibt, haben die Dienste im Kreis viel zu tun.
09.01.2026, 19:00
Jessen/MZ. - Etwas einsam steht Kerstin Görz an diesem Freitag in ihrem Verkaufswagen der Lebiener Familienbäckerei auf dem Jessener Markt. Es ist Markttag, doch sie – und am Nachmittag Ehemann und Bäckermeister Gerald Görz – sind der einzige Marktstand an diesem zweiten Freitag im neuen Jahr.