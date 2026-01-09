Vorausgesagtes Wintertief mit lange Zeit ungewohnten Schneemengen hält die Region in Atem. Auch wenn das Chaos weitgehend ausbleibt, haben die Dienste im Kreis viel zu tun.

Großeinsatz für die Räumfahrzeuge im Jessener Land, hier gleich im Konvoi auf der B 187 in Jessen, Höhe Einmündung zum Schlossweg.

Jessen/MZ. - Etwas einsam steht Kerstin Görz an diesem Freitag in ihrem Verkaufswagen der Lebiener Familienbäckerei auf dem Jessener Markt. Es ist Markttag, doch sie – und am Nachmittag Ehemann und Bäckermeister Gerald Görz – sind der einzige Marktstand an diesem zweiten Freitag im neuen Jahr.