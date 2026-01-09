In sämtlichen Wetterprognosen werden die Bürger auf ein mögliches Schneechaos eingestimmt. Wie sich Kommunen, Bauhöfe und Feuerwehren darauf vorbereiten.

Winterdienst-Plan für Jessen und Annaburg: So reagieren die Bauhöfe auf Schnee und Eis

Frost und Glätte machen sich seit Tagen breit im Jessener Land. An diesem Wochenende könnte sich die Lage weiter zuspitzen.

Jessen/Annaburg/Zahna-Elster/MZ. - Ab der Nacht zum Freitag meldet der Deutsche Wetterdienst Sturmtief „Elli“, das nicht nur kräftigen Wind, sondern auch andauernden Schneefall samt Verwehungen ins Jessener Land bringen soll. Außerdem sorgen Minusgrade im teils zweistelligen Bereich weiterhin für Frost und Glätte. Kurz gesagt: Wettermäßig steht ein ungemütliches Wochenende bevor. Wie sind die Bauhöfe, Feuerwehren und auch die Polizei darauf vorbereitet?