Nach 14 Tagen geht das internationale Workcamp an der KZ-Gedenkstätte Lichtenburg in Prettin zu Ende. Was bleibt und was die Teilnehmer mit nach Hause nehmen.

In der Gedenkstätte berichten die Teilnehmer des Workcamps (hinten stehend) am Freitag über die Ergebnisse ihrer Arbeit.

Prettin/MZ. - Natürlich haben sie nicht nur an den „harten Themen“ gearbeitet. Sie haben auch die Gemeinschaft ihrer Gruppe gepflegt, die sich erst vor zwei Wochen kennengelernt hat. Sie haben Ausflüge unternommen, waren in Torgau, Wittenberg und Leipzig. Und an diesem Sonnabend verlassen sie Prettin schon wieder. Am Freitag stehen die jungen Leute, die sich zu diesem internationalen Workcamp an der KZ--Gedenkstätte Lichtenburg in Prettin getroffen haben, den Ausrichtern des Camps und etlichen interessierten Gästen Rede und Antwort über die Ergebnisse ihrer Arbeit.