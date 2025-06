Am Wochenende nach Pfingsten beginnt das 135. Schul- und Heimatfest im Jessener Ortsteil mit dem Sommerfest des Diest-Hofes. Was das umfangreiche Programm noch bereit hält.

In ihrer ersten Einwohnerversammlung im Februar hatte die seinerzeit noch frischgewählte Vorsitzende des Seydaer Ortsteilbeirates Jana Dalichow die geplanten Feste fürs Jahr angekündigt, darunter auch das Heimatfestprogramm.

Seyda/MZ. - Nachdem die quasi „hauseigene“ Seydaer Band „Ladykiller“ zum Himmelfahrtstag das Familienfest mitgestaltete, zu dem der Ortteilbeirat eingeladen hatte, wird auch eine in der Region beliebte Band das eigentliche Heimatfestwochenende in Seyda eröffnen. Und zwar am Freitag, 20. Juni, um 20 Uhr die TB Session Band.