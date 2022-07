Wie der Schweinitzer Festvereinschef Dirk Nowak das gerade erlebte 197. bewertet.

Festvereinschef Dirk Nowak sieht schon weit voraus auf das 200. Stadtfest, das in drei Jahren gefeiert werden soll.

Die Schweinitzer Senioren ließen ihr Heimatfest am Montag recht gemütlich im Weinkeller ausklingen.

Schweinitz/MZ - Ein - verständlicherweise - durchgehend positives Fazit zieht am Montagnachmittag der Vorsitzende des Schweinitzer Heimatfestvereines, Dirk Nowak, im Gespräch mit der MZ. Zwar ist die Zahl der Besucher des Seniorennachmittags im Weinkeller mit dem Duo „Accord B“ recht überschaubar. Solange die MZ da ist, wagt ein einzelnes Damenpaar eine Tanzrunde. Doch das mag sich im Verlaufe der geplanten drei Stunden noch geändert haben. An den vorhergehenden Festtagen waren die Einzelveranstaltungen wie auch der Vergnügungspark am Wochenende jedoch dicht gefüllt, wie Nowak einschätzt.