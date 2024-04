Fährmann, hol’ über – in diesem Falle Chefsache: Manfred Berro bringt seine Gäste über die Saale in Bad Kösen. Etwa 50 Meter beträgt die Distanz zwischen den Saaleufern, die hier an dieser Stelle seit Kurzem auch moderne Fähranleger haben. Die Ruderboote liegen für Freizeitkapitäne parat.

(Foto: Torsten Biel)