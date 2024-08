Zu den Höhepunkten beim Schul- und Heimatfest in Jessen gehört der Heimatabend. Viele Mitwirkende haben sich darauf intensiv vorbereitet. Wie sie zum Gelingen beigetragen haben.

Schul- und Heimatfest in Jessen

Unter dem Motto „Komm her und staune, Jessen macht Laune“ wird am Donnerstagabend im großen Jessener Festzelt ein unterhaltsamens Programm mit mehreren Überraschungseffekten geboten.

Jessen/MZ. - Über dem Heimatabend aus Anlass des 186. Schulfestes in Jessen steht am Donnerstag das Motto „Komm heraus und staune, Jessen macht Laune“. Auch wenn das erst mal recht einfach klingt, hat die Arbeitsgruppe Heimatabend unter Leitung von Michael Fischer die Qualitäts-Messlatte recht hoch gelegt. Denn das Publikum will nach der Ankündigung gut unterhalten werden und zudem öfter Staunenswertes geboten bekommen. Er sei gespannt, sagt Bürgermeister Michael Jahn (SPD), wer da alles im Laufe des Abends für gute Laune sorgt. Dass dies alles ansprechend präsentiert wird, darum kümmert sich das Moderatorenpaar Marion Nelle und Torsten vom Schloß. Bis zum Finale wird das Geheimnis gehütet, dass Marion Nelle Geburtstag hat, aber dennoch auf der Bühne steht. Das ist anerkennenswert und erstaunlich ebenfalls.