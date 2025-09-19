Im Herbst beginnen Hobbygärtner mit den Wintervorbereitungen. Gärtnermeister Martin Böttcher aus Elster gibt Tipps, damit alles im grünen Bereich bleibt. Was auf dem Plan steht.

Wenn der Sommer Adieu sagt: Garten winterfest machen - Die besten Tipps vom Profi aus Elster

Elisa Hein, Katja Böttcher und Anja Sommer (von links) haben in den Gewächshäusern viel zu tun.

Elster/MZ. - Wenn die ersten Blätter von den Bäumen fallen und der Herbst mit Wind und Regen den Sommer verdrängt, beginnt für die Hobbygärtner die Wintervorbereitung. Martin Böttcher, Chef eines gleichnamigen Gartenbaubetriebes in Elster, gibt Tipps, damit auch nach dem Winter alles im grünen Bereich ist.