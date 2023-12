In der DRK-Wache in Jessen wird über das System der Notfallversorgung diskutiert.

Jessen/MZ. - In der Zeit, in der sich die Familien auf den bevorstehenden Heiligabend vorbereiten, ist Landrat Christian Tylsch (CDU) unterwegs, um denen, die für Notfälle in Bereitschaft stehen, wenigstens eine kleine Aufmerksamkeit zu überbringen. Am Sonntagvormittag, 24. Dezember, besuchte er zunächst die Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes in Jessen. Auf dem Rückweg nach Wittenberg wollte er noch aus gleichem Grund in der dortigen Leitstelle der Kreisverwaltung hereinschauen und auch dem Paul Gerhardt Stift einen ebensolchen Besuch abstatten.