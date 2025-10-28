Bald beginnt in Lindwerder ein Projekt für Kinder, die einen geliebten Menschen verloren haben. Wie die feinfühlige Art von Alpakas beim Trauern helfen soll.

Mandy Dvorák (44 Jahre), Andreas Nitsche (58) und Michaela Nitsche (53) bieten ab Januar 2026 eine Trauergruppe für Kinder an – auf dem Alpakahof.

Lindwerder/MZ. - Kinder trauern ganz anders als Erwachsene, sagt Mandy Dvořák. Für die Jüngeren gleiche Trauer – bildlich gesprochen – etwa einem Pfützenspringen. Das heißt, im einen Moment kann alles traurig und im nächsten schon wieder freudig sein. Dvořák ist auf diesem Gebiet Fachfrau. Seit vielen Jahren ist sie Kindertrauerbegleiterin bei den Johannitern. In Jessen ist die 44-Jährige zudem als Heilpraktikerin für Psychotherapie tätig.