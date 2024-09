Der erste Radwandertag seit 2019 wird am Sonntag ausgetragen. Hunderte aus der Region beteiligen sich daran. Wo sie Station machen und was sie erleben können.

Jessen/MZ. - Mit dem Finale auf dem Weingut Hanke ist der erste Radwandertag (Rawata) nach mehrjähriger Pause am Sonntagnachmittag zu Ende gegangen. Nach 2019 musste aus verschiedenen Gründen, vor allem aber wegen Corona, darauf verzichtet werden. Nun sei es endlich an der Zeit, sich auch mal wieder auf diese Weise zu erholen und zu entspannen, sagte Mitorganisator Karsten Klöpping von Intersport Klöpping. Das Fachhandelsunternehmen richtet diesen Erlebnistag im Jessener Land traditionell aus, seit 1998 nun schon. Nicht allein Radfans kamen auf ihre Kosten, sondern auch Musikfans. Denn beim Finale auf dem Weingut Hanke war erneut das österreichische Schlager-Duo Mario & Christoph zu erleben. Erst wenige Tage alt ist die neue Single „Ich schwör’s dir“. Es sei ein sehr schönes Gefühl, nach so langer Rawata-Pause in Jessen zu sein. „Es ist so schön, wieder Freunde zu treffen“, sagte Mario Wolf. Ein Auftritt in Jessen sei immer etwas Besonderes.