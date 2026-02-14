Am 25. April findet die Premiere vom „Jessener.Wein.Wandern“ statt. Was den Winzern aus der Elsterstadt besonders am Herzen liegt und mit welchen Hoffnungen sie starten.

Jessen/MZ. - Die Idee, einen gemeinsamen Weinwandertag auf die Beine zu stellen, ist bei einem Gläschen Wein entstanden. „Nach der Lese im vergangenen Jahr“, konkretisiert Winzer Ingo Hanke, der sich wie alle in der Runde auf den 25. April freut. „Wir haben in Jessen mehr zu bieten, als Kühe und Kiefern“, ergänzt Anabel Hanke, der jedesmal überrascht ist, wie wenig die Weinanbauregion über die Kreisgrenzen hinaus bekannt ist.