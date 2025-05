Jessener Weingut Hanke füllt mit Scheurebe, Kerner und Müller-Thurgau die nächsten Sorten ab. Was 2025 nicht zu befürchten ist und warum Beate Trittin am Abend den Rücken strecken muss.

Jessen/MZ. - Das Klappern der Flaschen ist sogar vor der alten Mosterei zu hören. Winzer Ingo Hanke fährt mit dem Gabelstapler durch das Gebäude, bringt Paletten zu ihrem Bestimmungsort und gibt aufgrund der Lautstärke per Fingerzeig „Regieanweisungen“. An der Abfüllanlage läuft alles wie am Schnürchen. Zwei Saisonkräfte aus Rumänien stellen die leeren Flaschen aufs Band, Hankes Schwester Beate Trittin sortiert sie vollgefüllt in Paletten ein. „Den Bogen hat man schnell raus. Die unterste Reihe muss stimmen“, sagt sie und nimmt die nächsten vier Flaschen in die Hände.