In der DRK-Tagespflege in Jessen wird an deren Einweihung vor 15 Jahren erinnert. Wie das mit den Gästen gefeiert wird und welche Veränderungen es gegeben hat.

Was in der Jessener DRK-Tagespflege an zwei Tagen gefeiert wird

Lieselotte Alb gehört seit 15 Jahren zu den Gästen in der DRK-Tagespflege in Jessen. Sie freut sich jeden Tag darauf. Die Leiterin der Einrichtung, Dominique Tischer, würdigt das. Im Hintergrund bereitet sich Annegret Andräß auf ihren Auftritt mit der Drehorgel vor.

Jessen/MZ. - Musik einer Drehorgel klingt aus dem Garten, eine große 15 hängt am Zaun und wackelt im Wind. Damit ist klar, in der DRK-Tagespflege im Gewerbepark in Jessen gibt es einen besonderen Anlass zu feiern. Die Einrichtung besteht seit nunmehr 15 Jahren. Dieser Jahrestag wird an zwei aufeinanderfolgenden Tagen begangen, damit alle, die daran teilhaben wollen, auch dabei sein können.

Erste Gäste im August 2009

Dominique Tischer, Leiterin der DRK-Tagespflege, erinnert daran, dass die Tagespflege seit dem 1. August 2009 besteht. Die ersten Gäste seien dort am darauffolgenden Montag, 3. August, begrüßt worden. Anfangs war die Einrichtung für 15 Personen ausgelegt. Doch bereits beim Start sei aufgrund der hohen Nachfrage klar gewesen, dass diese Kapazität nicht ausreichen wird, so wurde auf 25 erhöht. Anliegen sei es, dass die Frauen und Männer, die hier betreut werden, am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und so auch pflegende Familienangehörige entlastet werden.

Gewürdigt wurden aus Anlass des Jahrestages die Leistungen von Birgit Leipziger, bis zu ihrem Ruhestand Leiterin der DRK-Sozialstation in Jessen, und Renate Rothbart, Vorgängerin von Dominique Tischer in der Funktion der Tagespflegeleiterin. Beide Frauen hatten maßgeblichen Anteil am Aufbau der Einrichtung, wurde anerkannt. Das Einzugsgebiet der DRK-Tagespflege ist groß. Es reicht bis Zemnick/Mark Friedersdorf, bis Mauken und bis nach Linda, nennen die Leiterin und ihre Stellvertreterin Wendy Richter-Arndt die am weitesten entfernten Orte.

Unter anderem mit Beeren-Bowle wird gemeinsam auf den Geburtstag der Tagesstätte angestoßen und eine in der Runde der 30 Frauen und Männer besonders geehrt. Lieselotte Alb aus Elster bekommt einen Blumenstrauß überreicht. Sie gehört nämlich von Beginn an zu den Gästen der Einrichtung in Jessen.

„Ich möchte das nicht missen. Das ist für mich das Schönste, was es gibt“, sagt die 88-Jährige. An zwei Tagen in der Woche wird sie in der DRK-Tagespflege betreut. Sie freut sich über die Abwechslung, die den Frauen und Männern geboten wird, sagt Lieselotte Elb, die einst im Gummiwerk in Wittenberg und später in einer Bäckerei in Elster gearbeitet hat.

Musik aus der Drehorgel

Während sie darüber spricht, hat die „Alte Dessauerin“, wie sich Annegret Andräß selbst bezeichnet, ihre Drehorgel in die Runde der Feiernden geschoben und unterhält mit bekannten Liedern wie „Veronika, der Lenz ist da“ und „Mein kleiner grüner Kaktus“. Die Gäste dürfen gern mitsingen. Übrigens, die Chefin selbst begeht am Donnerstag einen Jahrestag. Vor sechs Jahren übernahm sie die Leitung der DRK-Tagespflege in Jessen. Zu den jüngsten Veränderungen in dem Gebäude im Gewerbepark gehört, dass der Flur renoviert wurde. Neuer Fußboden, neue Tapete und ein größeres Fenster, so dass der Eingangsbereich noch freundlicher gestaltet werden konnte, freut sich Dominique Tischer.

Die Senioren fühlen sich gut aufgehoben in der DRK-Tagespflege in Jessen und erfreuen sich am Programm der Drehorgelspielerin. (Foto: Grommisch)

An diesem Freitag werden 26 Frauen und Männer zum zweiten Teil der Feier erwartet, ist zu hören. Auch ehemalige Mitarbeiterinnen und die Geschäftsführung sind eingeladen. Die musikalische Unterhaltung übernimmt dann der Jessener Spielmannszug. Auch Heinz Geisler werde Gitarre spielen und singen, kündigen Dominique Tischer und Wendy Richter-Arndt an.

Sie berichten, dass die Vorbereitungen für den besonderen Jahrestag, der im Rahmen des Sommerfestes begangen wird, seit gut zwei Wochen auf Hochtouren laufen. Zuvor war bereits zu überlegen, welche künstlerischen Angebote es geben soll. Auch Mitarbeiterinnen selbst werden auftreten. Was sie zeigen, war noch ihr Geheimnis. „Das haben sie uns nicht verraten. Auf jeden Fall etwas Lustiges.“