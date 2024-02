Was im Frühjahr in Seyda abgerissen werden soll

Nun sind endlich die Tage der Sporthalle in Seyda gezählt. Der Abriss steht in diesem Frühjahr an.

Jessen/MZ. - Es kommt offenbar endlich Bewegung in die größten Bauvorhaben in Jessen. Am Dienstagabend konnte die Vergabe der Bauleistungen für den Abriss der alten Sporthalle in Seyda erfolgen. Der Bauausschuss des Stadtrats hatte sich unmittelbar vor der Stadtratssitzung auch zu diesem Thema verständigt. Bauamtsleiter Steffen Höhne rechnet damit, dass die Abrissarbeiten bei entsprechenden Vorarbeiten des auftragnehmenden Unternehmens im Verlauf des kommenden Monats beginnen könnten.