Seit dem 1. März gilt in Sachsen-Anhalt die Brut- und Setzzeit. Welche Regeln Hundebesitzer und Jäger beachten müssen und wofür Weidmann Karsten Berbig aus Zahna kein Verständnis hat.

Warum die Leinenpflicht für Hunde aktuell so wichtig ist

In der ab 1. März geltenden Brut- und Setzzeit, landläufig auch Schonzeit genannt, dürfen Frischlinge nicht erlegt werden.

Zahna-Elster/MZ. - „Die erste Grundregel der Straßenverkehrsordnung fordert Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme“, betont Jäger Karsten Berbig, der in der Brut- und Setzzeit alle Hundebesitzer für die Einhaltung dieser Regel sensibilisieren möchte. Denn laut Landeswaldgesetz gilt vom 1. März bis zum 15. Juli Leinenpflicht für den besten Freund des Menschen. Dies diene dem Erhalt der im Frühjahr besonders störempfindlichen Wildtiere, wie zum Beispiel Rehkitze und Bodenbrüter. Wenn etwa eine Fasanenhenne ihr Gelege verlassen hat, kehre sie nicht wieder an diesen Ort zurück, erklärt der Weidmann aus Zahna, der bei der Kreisjägerschaft Wittenberg Obmann für die Wildbewirtschaftung ist und zudem an der Spitze der Hegegemeinschaft Zahna steht.