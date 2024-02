Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Auch wenn Falk Rißmann, Vorsitzender der Jägerschaft Altkreis Jessen, rückblickend von einem ruhigen Verbandsgeschehen spricht, die Weidfrauen und Weidmänner haben sich um weit mehr als Hege und Jagd gekümmert. In der Jahreshauptversammlung im Jessener „Schützenhaus“ geht der Vorsitzende auf eine ganze Reihe von Aktivitäten in den zurückliegenden Monaten ein. Dazu gehört die Müllsammelaktion in den Revieren. Er spricht von einer „tollen Aktion“, an der sich viele beteiligt haben und die einen großen Beitrag zur Sauberkeit in den Wäldern leistet. Die Jägerschaft bereitet bereits die nächste Müllsammelaktion vor. Dazu sind noch Absprachen mit dem Landkreis zu führen, lässt er wissen.