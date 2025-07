Halle (Saale)/MZ. - Wen heute in Halle ein dringendes Bedürfnis plagt, der muss lange suchen, bis er eine öffentliche Toilette findet. Das Problem ist seit Jahren ungelöst. Dieses Thema habe zu Beginn der 20. Jahrhunderts in der Stadt keine Rolle gespielt, sagt Ralf Jacob. „Es gab damals 30 bis 40 öffentliche Bedürfnisanstalten“, erläutert der Stadtarchivar. „Einige machten sogar etwas her. Auf alten Fotos sind große, fast repräsentative Gebäude zu sehen.“ Eine Aufnahme zeigt beispielsweise die „Bedürfnisanstalt“ am Waisenhausring. Das Gebäude wäre auch als Wohnhaus durchgegangen.

