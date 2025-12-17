Die „Hallen Heroes“ in der Mehrzweckhalle in Holzdorf-Ost begeistern Nachwuchskicker. Insgesamt mehr als 40 Vereine mit 1.200 Kindern und Jugendlichen treten dabei gegeneinander an.

Am Stand der Firma Jütro holen sich die Spieler nach jeder Partie des „Hallen Heroes“-Events in Holzdorf einen Smoothie zur Stärkung ab.

Holzdorf/MZ. - Die Atmosphäre eines Fußballstadions bietet Einzigartiges. Viele Menschen, laute Gesänge und Jubel bei jedem Tor oder manch gelungener Aktion. Von solch einem Feeling träumen vor allem junge Sportler. Das Ziel ihres sportlichen Strebens ist es, eines Tages dort anzukommen. Allerdings ist es nur wenigen Nachwuchskickern vergönnt, dereinst als Profi auf dem Platz aufzulaufen. Um ihnen das „Erlebnis Stadion“ doch einmal zuteil werden zu lassen, haben Paul Pflug aus Linda und Julian Siebert aus Luckenwalde das Turnier „Hallen Heroes“ ins Leben gerufen.