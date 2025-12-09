weather wolkig
  4. „Hallen Heroes“: Fußball trifft Wirtschaft: Dritte Auflage der „Hallen Heroes“ startet in Holzdorf

Dritte Auflage der „Hallen Heroes“ startet ab 12. Dezember in der Mehrzweckhalle Holzdorf-Ost. Warum verschiedene Unternehmen zu den Stammkunden der Veranstaltung gehören.

Von Thomas Tominski 09.12.2025, 10:30
Wunschmotiv der Veranstalter: Julian Siebert (obere Reihe links) und Paul Pflug (daneben) präsentieren sich mit Vertretern verschiedener Firmen aus zwei Bundesländern. (Foto: Thomas Tominski)

Holzdorf/MZ. - „Irgendwann“, sagt Julian Siebert scherzhaft, „muss die Halle für uns umgebaut werden.“ Mit der dritten Auflage der „Hallen Heroes“ legen Siebert und Paul Pflug die Messlatte in puncto Qualität wieder ein Stück höher. Dem Geschäftsführer der „Mission Region“ mit Sitz in Luckenwalde und dem Chef einer Fußballschule in Linda liegt es gemeinsam am Herzen, Sport und Wirtschaft unter einen Hut zu bringen, auch um zu zeigen: Die Region hat viel zu bieten!