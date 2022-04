Warum beim Jessener Männerchor Wahl auf Wahl folgt

Jessen/MZ - „Die letzte Generalversammlung unseres Chores war auch mit einer Wahl verbunden“, begrüßt der Versammlungsleiter Hans-Joachim Pankrath die Sänger des Jessener Männerchores 1859 in ihrem Probenraum im „Schützenhaus“. Das sollte heißen, die bis dato letzte Jahresversammlung war vor der Coronakrise. Und Pankrath, gleichzeitig stellvertretender Chorvorsitzender, merkt auch etwas augenzwinkernd an: „Als ich 1999 zu euch gestoßen bin, war das Durchschnittsalter des Chores bei 47 Jahren, und so war ich auch. Heute bin ich 70 und das ist auch heute das Durchschnittsalter im Chor.“