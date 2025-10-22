Vier Tage, viele Kilometer: Kinder und Jugendliche aus Treuenbrietzen erkunden in ihren Ferien den Landkreis Wittenberg mit dem Rad. Warum Zahna zur ersten Station wird.

Die Freunde: Justus, Friedrich und Gustav (v.l.) freuen sich sehr, dass sie die erste Etappe der Radtour durch den Landkreis Wittenberg ohne Regenguss geschafft haben. Die Route führt zum dritten Mal nach Zahna.

Zahna/MZ. - Sie haben 29,4 Kilometer in den Waden. Trotzdem toben 26 Kinder und Jugendliche aus der Umgebung von Treuenbrietzen fröhlich über das Gelände des Jugendclubs in Zahna. Hinter ihnen liegt eine aufregende erste Fahrrad-Etappe. Ihnen ist unter anderem eine Herde von Rotwild vor die Lenker gesprungen. „Das waren mindestens 30 Tiere mit einem großen Hirsch“, erklärt Friedrich, dessen Vater Jäger ist.