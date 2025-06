11. Zeltlager im Freizeitpark Elster Vorbereitungen für das Zeltlager in Elster laufen auf Hochtouren - Was im Freizeitpark auf dem Programm steht

Das elfte Zeltlager im Freizeitpark Elster startet am 30. Juni. Wo alles angefangen hat, was an fünf Tagen auf dem Programm steht und warum die heiße Phase bereits angelaufen ist.